В Камышине на Аллее Славы открыли памятник героям СВО











На воинском участке городского кладбища Камышина Волгоградской области, на Аллее Славы открылся памятник погибшим на СВО местным жителям. На церемонии присутствовали родные погибших воинов, ветераны, общественники и жители города. Память земляков почтили минутой молчания и оружейным салютом. К подножию нового памятника возложили венки и живые цветы. А настоятель воинского храма пророка Божия Илии отслужил панихиду.

Напомним, Аллея Славы и памятник героям СВО были созданы в Камышине по инициативе близких погибших. Идею поддержали местные власти, предприниматели. Средства собирали неравнодушные граждане, проживающие не только в Камышине, но и в других точках региона и страны.



