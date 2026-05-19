В Волгограде простятся с молодым педагогом ВГИИКа





В Волгограде простятся с ушедшей из жизни педагогом ВГИИКа Мариной Сургановой. Дирижер и талантливая вокалистка скончалась на 39-м году.

- Наш друг и коллега Марина Владимировна Сурганова ушла из жизни после продолжительной болезни, - сообщили печальную весть во ВГИИКе. – Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и внимательная, она пользовалась уважением и в педагогическом коллективе, и среди своих учеников и их родителей. Светлая память о Марине Владимировне останется в наших сердцах.

Еще в детстве творческая девочка училась в Центральной школе искусств мастерству народного пения. Связав свою жизнь с искусством, будущий педагог поступила в колледж, а после с отличием окончила институт, став дипломированным «Художественным руководителем народно-певческого коллектива, хормейстером и преподавателем».

Марина Сурганова осталась работать во ВГИИКе, преподавала в колледже, а также в Центральной школе искусств. Влюбленная в творчество, она создала детский вокальный ансамбль «Исток», воспитанники которого успели побывать не только на местных, но и на всероссийских конкурсах и фестивалях.

Фото со страницы Марины Сургановой в социальных сетях