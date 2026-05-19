Над территорией России сбили 315 украинских дронов





Над территорией страны уничтожили 315 украинских дронов. Волгоградскую область, где режим беспилотной опасности действовал без малого 8 часов, смертоносные летательные аппараты облетели стороной.

Целями БПЛА самолетного типа стали Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская и Ростовская области, а также Республика Крым. Дроны ВСУ сегодняшней ночью уничтожали и над Калужской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской областями. Дежурные расчеты ПВО, сообщают в Минобороны, работали также в Краснодарском крае.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности в третий раз за сутки объявили накануне в 22:04. Без опаски подходить к открытым окнам и ходить по открытым участкам улиц горожане смогли с 5:46.

Фото сгенерировано с помощью ИИ