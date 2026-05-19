



В Красноармейском районе 48-летнему мужчине пробили голову после незначительной ссоры.

На прошлой неделе подвыпивший житель Красноармейского района вышел на улицу, где встретился с товарищем и его 24-летним приятелем. Молодой человек был настроен настолько агрессивно, что после завязавшейся в считанные минуты ссоры тут же ударил нового знакомого по голове.

- Получив удар в голову, волгоградец упал и ударился о бетонный бордюр. После этого он самостоятельно дошел до дома, где его близкие вызвали скорую помощь, - сообщили в региональном главке МВД. – В больницу № 15 пострадавшего привезли с переломом свода и основания черепа, а также с ушибом головного мозга.

В отношении обидчика возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Молодого человека задержали.

Накануне о проявлении беспричинной агрессии рассказали и в Волжском. Там 16-летний подросток жестоко избил прохожего после того, как тот попросил добавить деньги на сигареты. В больницу пострадавший попал с тяжелейшими травмами головы.

