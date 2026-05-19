



В Волгограде отметили первый день рождения льва с местными «корнями». Рожденный в зооцентре «Дино» и оставшийся без внимания мамы, этот очаровательный котёнок стал своим среди людей. Подробнее о судьба Алекса, которого уже давно называют просто Алёшей, - в материале ИА «Высота 102».





Родителей Алекса привезли в Волгоград из Северной Осетии, где они три года жили на «птичьих правах» - без документов и необходимых разрешений. Принимая в своих стенах уже взрослых животных, сотрудники зооцентра еще не знали, что вскоре семейство львов пополнится новым жителем.

- Мы придерживаемся правила – не увеличивать число невольников, поэтому сразу после прибытия кастрируем и стерилизуем всех животных. Но мать Алекса уже приехала к нам беременной, - рассказывает руководитель центра «Дино» Анжела Макарова. – Теперь мы шутим, что этот львенок – единственное животное, чью дату рождения мы знаем точно.

Уже на третьей неделе жизни миниатюрный львенок познакомился с человеком. Познакомился вынужденно. Вскоре после родов молодая мама отнесла кроху к воротам, без слов дав понять сотрудникам центра - теперь он ваш!

- В неволе алгоритмы поведения хищных животных меняются, что отчасти объясняет решение львицы, - комментирует Анжела Макарова. – Мы взяли котенка на воспитание, назвав его Алексом – уж больно он был похож на героя мультфильма «Мадагаскар». Но вскоре его кличка «русифицировалась», и из Алекса львенок превратился в Алёшу. Сегодня большинство наших сотрудников называют его именно так.

Попав в человеческий коллектив еще в младенчестве, хищник вырос поистине ручным котом. Характерным, избалованным и даже капризным, но вызывающим улыбку одним своим появлением.

- У нас есть два вида львов. Первые содержатся в центре на ответственном хранении, а другие – ставшие нашими. Так вот Алёша – именно наш. В зоопарк он уже не переедет, так как, во-первых, львы там сейчас не востребованы, а, во-вторых, у него на теле имеются некоторые дефекты – как-то раз он неудачно засунул хвостик в вольер к своим взрослым сородичам и мигом остался без него. Да, и к тому же, за этот год мы очень привязались к нашему малышу. Как с ним теперь расстаться?

Всеобщий любимец, растущий не по дням львенок нисколько не тяготится обществом человека. Напротив, именно с людьми, которые воспитали его с младых ногтей, он чувствует себя в полной безопасности.

- Учитывая образ воспитания, своих сородичей Алёша не воспринимает, как семью, - заключает Анжела Макарова. – Он полностью ориентирован на человека. А еще его лучшей подругой стала собака по кличке Сабрина.

Животных, существовавших в самых непростых условиях, в волгоградском зооцентре встречали не раз. Так, в этом году новыми постояльцами «Дино» стала пятерка львов, спасенных из частного зоопарка в Дербенте. Жившие в крошечных вольерах без доступа солнечного света, после переезда они в прямом смысле не могли надышаться свежим воздухом и нагуляться по открытому вольеру. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Фото и видео зооцентра «Дино»