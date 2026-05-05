В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права





Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.

Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Ранее на это давалось полгода. Если кандидату не хватило времени сдать практику в течение шести месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен, но не позднее 30 дней после их истечения.

Сроки сдачи можно будет перенести, написав заявление в подразделение ГИБДД. В случае использования на экзаменах средств передачи и хранения информации, результаты будут автоматически аннулированы. Следующая попытка будет возможна лишь через год.