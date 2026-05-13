



В Волгоградской области завершились масштабные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. По данным региональных властей, в течение майских дней в регионе прошло около 600 памятных, торжественных и праздничных событий, которые объединили более 2,5 миллиона зрителей и участников.

На протяжении всех праздничных дней на центральной набережной работали тематические площадки, где жители могли не только принять участие в памятных акциях, но и сохранить эти моменты для семейных архивов. Одну из площадок организовал федеральный девелопер «Железно», который сегодня реализует в Волгограде проект нового микрорайона «Центропарк» на Тулака. Настоящим центром внимания стала мастерская под открытым небом, где каждый желающий мог собственноручно отчеканить памятную монету с символикой Дня Победы.





Процесс чеканки проходил вручную: удар металлическим штампом, звон металла — и в руках оставался памятный сувенир, сделанный своими руками. За три праздничных дня волгоградцы и гости города изготовили более 3000 уникальных монет. Каждая уехала домой — в семейную коллекцию, на полку, в детскую руку.





Рядом работала фотобудка моментальных снимков — семьи, друзья и дети с удовольствием фотографировались на память о празднике. Кроме того, волонтёры раздавали георгиевские ленты — один из главных символов памяти и уважения к подвигу поколения победителей.





Для многих гостей такие площадки стали не просто развлечением, а возможностью почувствовать связь поколений. Пока дети с интересом наблюдали за процессом чеканки монет, взрослые вспоминали семейные истории, связанные с Великой Отечественной войной, рассказывали о фронтовиках и тружениках тыла.





Сегодня Волгоград остается местом особой исторической силы, где память о подвиге защитников Сталинграда живет не только в музеях и памятниках, но и в отношении людей к своей истории. Именно поэтому участие бизнеса в подобных инициативах все чаще выходит за рамки привычной социальной активности и становится частью общего культурного пространства города.





Федеральный девелопер «Железно» поздравил жителей региона с Днем Великой Победы, пожелав всем сохранять стойкость духа, быть достойными подвига ветеранов и с каждым годом еще сильнее любить свою Родину.

Фото предоставлено пресс-службой ООО СЗ «ЖЕЛЕЗНО ВОЛГОГРАД».

