Театральный хореограф Юрий Ефимов скончался в Волгограде





В Волгограде Новый экспериментальный театр сообщил скорбную новость о кончине заслуженного работника культуры РФ Юрия Ефимова. Театральный хореограф скончался на 76-м году жизни.

– Много лет назад Юрий Николаевич выбрал себе профессию по душе - и ни разу не пожалел об этом! Ему был подвластен язык тела и пластики - самый точный, правдивый и искренний. Своими знаниями он щедро делился с актерами и зрителями, – вспоминают сегодня о Ефимове его коллеги. – Его профессионализм, талант и уважение к сцене навсегда останутся для артистов театра высоким образцом.

Коллектив театра выразил соболезнования все близким Юрия Ефимова. Многочисленные ученики Юрия Николаевича в социальных сетях благодарят за сотрудничество и бесценные уроки.