



Макет будущего памятника героям СВО в масштабе 1:1 представили Андрею Бочарову в известной московской студии имени Грекова.

- Работа над памятником идет поэтапно, - сообщили в пресс-службе администрации региона. – После утверждения деталей специалисты приступят к изготовлению отдельных элементов для их последующей доставки в Волгоград и монтажа на месте. На площадке тем временем начнется устройство фундамента.





Монумент героям специальной военной операции установят у подножия Мамаева кургана. В состав комплекса войдет не только скульптура, но и музей, а также композиция, посвященная подвигу жителей Сталинграда и Сталинградской области.

Строительство на выделенном участке началось еще в начале апреля. После инженерно-геологических изысканий рабочие приступили к рытью котлована под здание музея. Параллельно с работами на земле идет сбор экспонатов для будущей экспозиции. Ожидается, что горожане увидят в зале и современное вооружение, и экипировку бойцов, и личные вещи бойцов из Волгограда, в том числе Героев России.





