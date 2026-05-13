Леса площадью более 8 га в Волго-Ахтубинской пойме сдадут в аренду

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ищут арендаторов пяти земельных участков, предназначенных для рекреационной деятельности. Как сообщили в облкомприроды, общая площадь выставленных на торги лесных массивов в Среднеахтубинском лесничестве составляет 8,645 га.

Расположены участки в особо охраняемой зоне Волго-Ахтубинской поймы. Арендаторам разрешается здесь оказывать услуги в сфере туризма, физической культуры и спорта, организовывать места для отдыха и укрепления здоровья граждан.

Аукцион в электронной форме состоится 15 июня.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!