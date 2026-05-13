Под Волгоградом спасли пенсионера из горящего хуторского дома





12 мая в Урюпинском районе Волгоградской области произошёл крупный пожар в малоэтажном жилом массиве на территории хутора Бубновский. Поздней ночью загорелся один из местных домов. С пламенем три часа боролись спасатели.

- В 01:30 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Урюпинском районе. В хуторе Бубновский горел по всей площади деревянный дом размером 8х10 м. Подразделения ОП ПЧ-80 х. Забурдяевский ликвидировали горение в 04:30, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, в результате возгорания пострадал 62-летний мужчина. Пенсионер был госпитализирован в одну из местных больниц. В настоящее время специалисты выясняют причину произошедшего.

