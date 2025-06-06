Расследования

Убийство на охраняемой территории на берегу Волги волгоградец пытался замаскировать под налет

Расследования 06.06.2025 14:48
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06.06.2025 14:48

 


В Волгограде утром 6 июня нашли убитым сотрудника охраны волгоградского элеватора. Как сообщает ИА «Высота 102», тело с ножевыми ранениями находилось на берегу Волги – у погрузочных терминалов. По информации правоохранительных органов, по подозрению в убийстве оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области уже задержан напарник убитого. 

 – Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории промышленного предприятия Ворошиловского района обнаружено тело 56-летнего мужчины. На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты криминалистической лаборатории. Оперативными сотрудниками УМВД России по Волгограду во взаимодействии с коллегами районного отдела полиции по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 62-летний подозреваемый, – прокомментировали происшествие в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградскому региону. 




Задержанный, как уточняют, в полиции также является сотрудником охраны предприятия. Предварительно оперативниками МВД установлено, что между мужчинами минувшей ночью возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес ножом удары напарнику. 

Интересно, что на допросе в отделе полиции в Ворошиловском районе Волгограда задержанный отказался объяснять, почему убил своего напарника и даже пытался запутать полицию. 

– Порезал человека. Он убитым оказался, – заявил подозреваемый, отвечая на вопрос, почему был задержан. 

Далее, как стало известно ИА «Высота 102», мужчина выдвинул версию, согласно которой ночью на охраняемую территорию пробрался неизвестный, который и зарезал мужчину. Однако при первых же проверочных мероприятиях эти вымыслы были опровергнуты сотрудниками полиции. 


После задержания подозреваемый в убийстве был передан в органы СКР.  

В СУ СК России по Волгоградской области уточняют, что смертельными для охранника стали два удара ножом. При этом о свершенном убийстве подозреваемый лично сообщил работодателю. 

– Злоумышленник позвонил работодателю и рассказал выдуманную историю о том, что на объект, который они охраняли, было совершено нападение – неизвестные ворвались на территорию, избили охранников, причинив одному из них смертельное ножевое ранение. Под давлением улик и доказательств к настоящему моменту задержанный уже полностью признал свою вину в содеянном. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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