



Штормовая погода, снижающая видимость на Волге практически до нуля, осложняет в Светлоярском районе Волгоградской области поиски рыбака, об исчезновении которого стало известно еще в пятницу.

– Вчера мы выезжали по указанному месту, но, к сожалению, поиски не дали результатов, – сообщил ИА «Высота 102» руководитель водолазной службы ГКУ «Служба спасения» Дмитрий Печёнкин. – В районе хутора Громки, откуда, предположительно, стартовали мужчины, очень сильное течение. Работу осложняет и практически нулевая видимость из-за шторма и начавшегося разлива, который смывает с берегов абсолютно все.

Тела троих волгоградцев обнаружили в день исчезновения, 24 апреля, – во время шторма их прибило к зацепившимся в воде веткам. Однако точного ответа на вопрос, где именно перевернулась лодка рыбаков, у участников поисковой операции все еще нет.

– Ситуация достаточно сложная, потому что мы не можем определить даже примерных границ поиска – лодка, на которой плыли четверо рыбаков, до сих пор не найдена. Если нам все-таки удастся ее обнаружить, ориентироваться на местности будет значительно проще. Но, учитывая скорость течения и пиковые сбросы воды, смею предположить, что поиски могут затянуться, - заключает Дмитрий Печёнкин.

Шансы на то, что единственный ненайденный спасателями рыбак остался жив, критически малы, сообщают источники ИА «Высота 102». За четверо суток исчезнувшего мужчину могли обнаружить и рыбачившие рядом волгоградцы, и вышедшие на поиски волонтеры.

На рыбалку, которая обернулась трагедией, четверо волгоградцев, в числе президент Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров, отправились 24 апреля. По информации ИА «Высота 102», в перевернувшейся лодке мужчина находился вместе со своим водителем, зятем и приятелем.

После сообщения об исчезновении волгоградцев тело водителя Александра Назарова обнаружили на противоположном берегу Волги, в двух километрах от места рыбалки. Тела еще двоих волгоградцев – предположительно зятя мужчины и рыбачившего вместе с ними местного жителя – нашли позднее.

В Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по данному факту Волгоградским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фото ГКУ "Служба спасения"