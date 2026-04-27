



Детский замок, некогда украшавший двор на Краснознаменской в центре Волгограда, но в последние годы ставший полуразрушенными катакомбами, решили приукрасить ко Дню Победы. Однако результат поверг местных жителей в шок – кирпич благородного красного цвета выкрасили в ядовито-розовый.





- Этот замок уже давно находится в таком состоянии, что без слез не взглянешь, - рассказали местные жители. – И, если бы речь шла только о граффити – их хотя бы можно закрасить. Что делать с обсыпающимся кирпичом? Этот вопрос уже посложнее. Дети бегут сюда каждый день, а мы с ужасом ждем, что кто-то из них здесь просто покалечится.









Освежать городок, влюбивший в себя не одно поколение детей, решили радикально. По словам горожан, с самого утра советскую постройку начали выкрашивать в кислотно-розовый цвет.

- Наша задача – покрасить замок, чтобы День Победы он встречал без этих разномастных граффити, - рассказал работавший на месте специалист. – А вообще за время своей жизни он повидал немало. Однажды даже горел и, судя по всему, пожарные при тушении повредили металлические крыши башенок.









Информацию о покраске детского игрового уголка корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в администрации Волгограда.

