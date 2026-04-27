Снегопад в Москве задерживает рейсы в аэропорту Волгограда





Рейсы из Москвы задерживаются в волгоградском аэропорту на фоне непогоды в столице. Согласно онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, на несколько часов задерживаются три московских рейса.

Так, перенесены на несколько часов рейсы из Москвы авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот». Мощный циклон повлиял и на вылет в столичные аэропорты рейсов DP 6970 и DP 5968 российских авиакомпаний. Перебои в работе из-за снегопада зафиксированы во всех аэропортах Москвы.

Отметим, в аэропорту Волгограда также задерживается прилет бортов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. С чем связаны изменения в расписаниях данных рейсов, неизвестно.