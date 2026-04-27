В Минцифры пояснили, почему ограничивают доступ к сервисам с VPN

Российские сервисы перестали работать при включенном VPN. Как пояснили в Минцифры 27 апреля, такая мера направлена на защиту личных данных россиян.

В ведомстве заявили, что большинство VPN-сервисов не предусматривают конфиденциальность и защиту персональных данных, и их часто используют мошенники для перехвата трафика и информации.

Если же ограничения продолжают действовать при выключенном VPN, необходимо обратиться в службу поддержки данного сервиса. Также в Минцифры подчеркнули, что в скором времени на портале Госуслуг появится специальная кнопка «Выключить VPN».