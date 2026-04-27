В Волгограде стартовал новый сезон видеоохоты на эконарушителей





В Волгограде и области стартовала ежегодная акция «Видеоохота на нарушителей». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регионального оператора «ЭкоЦентр», до 22 мая жителям региона предлагают фиксировать на видео факты сброса древесных и стройотходов, а также шин и присылать их на почту организации. Волгоградцам, поймавшим нарушителей с поличным, обещают денежное вознаграждение.

Отметим, что акция, направленная на борьбу со свалками на контейнерных площадках, проводится в Волгоградской области третий год подряд весной и летом, так как именно в это время свалки начинают расти с утроенной силой. Задача регионального оператора – привлечь внимание жителей региона к проблеме незаконного сброса отходов.

– Участниками акции могут стать граждане, достигшие совершеннолетнего возраста. На видеозаписях должен быть зафиксирован непосредственно момент совершения эконарушения – факт сброса. Кроме того, должен быть хорошо виден госномер транспортного средства, используемого при совершении нарушения. Важно, чтобы на видео было указание точной даты, времени и места сброса отходов, – напоминают условия охоты на нарушителей в компании.– Участники акции могут озвучить эти данные в момент съемки либо выставить геопозицию.

Если видео соответствует данным требованиям, автору будет направлено на указанный счет 1000 рублей.





Приниматься материалы будут до 22 мая на электронную почту: pressa_eco@clean-rf.ru.

– Все материалы, соответствующие требованиям, будут направлены на рассмотрение в надзорные и правоохранительные органы, – обещают специалисты.