Мобильные офисы ФНС откроются в Волгограде, Волжском и Рудне в мае





В Волгоградской области в мае продолжат работу мобильные офисы налоговой службы. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине месяца – 14 и 15 мая – налогоплательщики смогут получить консультации специалистов в Волгограде, Волжском и в рабочем поселке Рудня.

Напомним, что мобильные офисы ФНС дают возможность жителям отдаленных населенных пунктов без личного посещения инспекции получить ответы на интересующие их вопросы по налогообложению.

В ближайшее время мобильные офисы пройдут:

14 мая

– рабочий поселок Рудня – с 11-00 до 15-00 на базе отдела ГКУ ВО «МФЦ» – ул. Толстого, 64а,

– Волгоград:

с 10-00 до 13-00 на базе МФЦ Дзержинского района – проспект Жукова, 125,

с 14-00 до 17-00 на базе МФЦ Советского района – ул. Даугавская, 4,

– Волжский – с 09-00 до 11-00 на базе отдела МФЦ – ул. Мира, 75,

15 мая

– Волгоград:

с 14-00 до 16-00 на базе МФЦ Красноармейского района – ул. Брестская, 19а,

с 14-30 до 16-30 на базе МФЦ Краснооктябрьского района – ул. Богунская, 12,

с 10-00 до 13-00 на базе ТРЦ «Пирамида» – ул. Краснознаменская, 9.

Участие в данных мероприятиях позволит гражданам без личного посещения инспекции получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета.

Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».