Суд расторг брак волгоградки и участника СВО после его пропажи





В Волгоградской области суд признал недействительным брак, заключенный между жительницей Ленинского района и участником СВО, пропавшим без вести.

Согласно материалам дела, официально узами брака Михаил Р. и Екатерина А. связали друг друга 22 октября 2025 года. В этот же день мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО. 5 декабря 2025 года Михаил Р. пропал без вести.

– Брачные отношения между супругами фактически не существовали. Само обстоятельство заключения брака являлось частью интересов иных лиц, с которыми Екатерина А. находится в родственных отношениях, и было направлено на получение льгот и выплат в случае гибели супруга в зоне боевых действий, – пришел к выводу суд.

В суде также пояснили, что в настоящее время правоохранителями расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное по предварительному сговору, в особо крупном размере. В связи с этим в суд было подано исковое заявление о признании брака недействительным.

Не состоявшаяся жена участника СВО подтвердила в суде, что брак был фиктивным и создавать с Михаилом Р. семью она не намеревалась.

Решение суда в законную силу еще не вступило.