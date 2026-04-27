



На площади Павших Борцов Волгограда приступили к сборке легковозводимых трибун для парада Победы. Несмотря на это, место для военного шествия в Волгограде окончательно не определено.

- В настоящее время место проведения военного парада на 9 мая еще не утверждено, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Волгограда. – Возможно, его все-таки организуют на площади Павших Борцов. Ясность в этом вопросе появится в ближайшее время.

В начале апреля в Волгограде сообщили о переносе парада Победы с площади Павших Борцов на нижнюю террасу набережной. Ожидалось, что по новой площадке проедет даже военная техника. Начавшиеся у Нулевой Продольной работы лишь утверждали горожан в мысли о переезде. Однако, скорее всего, вместо военного шествия нижняя терраса набережной примет праздничный концерт.

Отметим, что из соображений безопасности об отмене праздничных мероприятий заявили сразу в нескольких регионах страны. Без парадов и фейерверков День Победы встретят жители приграничных Курской и Белгородской областей. Более скромный формат в этом году для себя выбрали также в Саратовской и Архангельской областях.