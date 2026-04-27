В Волгограде Пост №1 отметил 60-летие в новом здании





Сегодня, 27 апреля, в Волгограде состоялось открытие нового помещения Центра «Пост №1». Как сообщили в администрации Волгограда, церемонию открытия, приуроченную к 60-летнему юбилею создания Поста №1, посетили ветераны постовского движения, а также делегации Постов №1 из других городов России.





В ходе торжественного мероприятия у Вечного огня на Аллее Героев была объявлена минута молчания в память о первых часовых, которые ушли из жизни, постовцев, погибших в зоне проведения специальной военной операции, бойцов, отдавших свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. К подножию мемориала участники возложили живые цветы и венки. Торжественным маршем прошел Почётный караул. На Всероссийскую вахту памяти к Вечному огню города-героя Волгограда заступили ребята из Новороссийска, Севастополя, Смоленска, Ростова-на Дону и Нижнего Новгорода.





Пост №1 заработал в Волгограде ровно 60 лет назад. Раньше он ютился в полуподвальном помещении. Но в прошлом году губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым было принято решение о передаче муниципалитету помещения бывшего театра кукол на проспекте Ленина для размещения в нем Поста №1.

Помещение было капитально отремонтировано, была закуплена новая мебель и новая форма для ребят, после чего в просторное помещение переехали постовцы.

