ЦБ: в Волгоградской области подешевели масло и мясные продукты





В Волгоградской области в марте 2026 года снизились цены на масло и мясные продукты. Как сообщили в отделении Южного управления Банка России, рост цен зафиксирован на яйца.

Эксперты уверены, что подорожание куриных яиц связано с перенасыщением рынка. В условиях увеличения спроса накопленные издержки ретейлеры перенесли в цены.

Также зафиксирован рост стоимости готовой продукции в заведениях региона. Тенденция, по мнению экспертов, связана с ростом затрат на закупку продуктов и оплату труда. К слову, не все предприниматели справляются с возрастающей нагрузкой: как итог – закрытие в марте нескольких популярных заведений ресторанов и кафе в Волгограде.

По сравнению с показателями прошлого месяца цены на товары и услуги за март увеличились на 0,4%. Продукты за месяц подорожали на 0,1%.

Была замечена и позитивная динамика – снижение стоимости мясной продукции благодаря увеличению объемов производства продукции АПК в регионе. Третий месяц подряд продолжает снижаться в цене и масложировая продукция.

- Волгоградская область занимает первое место в ЮФО и четвертое в России по выращиванию подсолнечника. Хороший урожай этой культуры в прошлом году позволил снизить цены на подсолнечное масло. Благодаря увеличению объемов производства молока подешевело сливочное масло, а оливковое – благодаря укреплению рубля в предыдущие месяцы. В целом масложировая продукция в марте снизилась в цене более чем на 1%, – пояснил управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Заметно прибавили в стоимости смартфоны и компьютеры. Производители перенесли в цены издержки, связанные с ростом стоимости модулей памяти. На стоимости сказались также рост расходов на налоги и транспортировку товара.