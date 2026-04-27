Андрей Бочаров поручил завершить подготовку ко Дню Победы за три дня





27 апреля в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова, посвящённое подготовке ко Дню Победы. Глава региона поручил всем профильным службам и ведомствам завершить подготовку праздничных мероприятий до 1 мая.

Особое внимание руководитель потребовал уделить вопросам безопасности. С каждым годом в Волгоградскую область увеличивается туристический поток. Только лишь в 2025 году регион посетили более 2 млн туристов. Многие из гостей стараются подгадать поездку под майские праздники, что накладывает на организаторов празднований дополнительную ответственность.

- Объективно можно отметить, что мы вышли на показатели туристического потока советского времени. И в целом, несмотря на определенные трудности современного периода развития, рост туристического потока в регионе имеет положительную динамику, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона также обратил внимание, что долю Волгоградской области на рынке туристических предложений России необходимо увеличивать. Для этого важно продолжить реализацию мега-проектов, которые помогут придать туриндустрии дополнительный импульс. В их числе создание историко-культурного комплекса на острове Сарпинский и центра патриотического воспитания «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе.

- Отдельно обращаю внимание руководителей органов власти, глав муниципальных образований Волгоградской области: поиск резервов повышения туристической привлекательности территорий является неотъемлемой задачей обеспечения социально-экономического развития, улучшения делового климата, источником дополнительных поступлений в разные уровни бюджетов и стимулирования развития предпринимательской деятельности, — подытожил руководитель.

