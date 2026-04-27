



Волгоградцы в очередной раз рискуют остаться без урожая абрикосов, вишни и черешни из-за нагрянувших в регион заморозков.

О температурных пике волгоградские синоптики предупреждают горожан уже вторую неделю. По прогнозам специалистов, в самые холодные ночи температура воздуха опускается до трех градусов мороза.

- Риск повреждения плодовых деревьев при такой погоде действительно существует. Но тут, как говорится, против природы не пойдешь – зима зимой, но многое зависит и от того, с какой стороны себя покажет весна, - комментирует декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев.

Отыграть у непримиримо холодной весны хотя бы небольшой шанс на созревание фруктов волгоградцам советуют с помощью обработки вегетирующих растений.

- Чтобы минимизировать риски повреждений, дачники могут обработать деревья биостимуляторами. Некоторые садоводы также проводят одымливание, однако даст ли это процедура ожидаемый эффект, покажет только время, - заключает Александр Сарычев.

Не расщедрившийся на тепло апрель 2026-го еще до его завершения называют самым холодным за последние шесть лет. В 2020, напомним, ночные температуры опускались до -10.

В прошлом году цветущие яблони побил сильный град. А после очередных заморозков дачники и фермеры заявили о потери большей части урожая клубники.

- Ситуация лучше, чем в прошлом году. Но все-таки из-за апрельского похолодания, когда ночная температура опускалась до трех с половиной градусов мороза, процентов 30 клубники у нас вымерзло, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – Погибло бы и больше, если бы мы не стали заранее готовиться к капризам погоды.

