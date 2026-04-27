Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

Кто не пощадил Кадина? Что известно о самом громком заказном убийстве в Волгограде

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
«Против природы не пойдешь»: волгоградцы из-за заморозков рискуют остаться без фруктов

Общество 27.04.2026 17:28
Волгоградцы в очередной раз рискуют остаться без урожая абрикосов, вишни и черешни из-за нагрянувших в регион заморозков.

О температурных пике волгоградские синоптики предупреждают горожан уже вторую неделю. По прогнозам специалистов, в самые холодные ночи температура воздуха опускается до трех градусов мороза.

- Риск повреждения плодовых деревьев при такой погоде действительно существует. Но тут, как говорится, против природы не пойдешь – зима зимой, но многое зависит и от того, с какой стороны себя покажет весна, - комментирует декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев.

Отыграть у непримиримо холодной весны хотя бы небольшой шанс на созревание фруктов волгоградцам советуют с помощью обработки вегетирующих растений.

- Чтобы минимизировать риски повреждений, дачники могут обработать деревья биостимуляторами. Некоторые садоводы также проводят одымливание, однако даст ли это процедура ожидаемый эффект, покажет только время, - заключает Александр Сарычев.

Не расщедрившийся на тепло апрель 2026-го еще до его завершения называют самым холодным за последние шесть лет. В 2020, напомним, ночные температуры опускались до -10.

В прошлом году цветущие яблони побил сильный град. А после очередных заморозков дачники и фермеры заявили о потери большей части урожая клубники.

- Ситуация лучше, чем в прошлом году. Но все-таки из-за апрельского похолодания, когда ночная температура опускалась до трех с половиной градусов мороза, процентов 30 клубники у нас вымерзло, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – Погибло бы и больше, если бы мы не стали заранее готовиться к капризам погоды.

Фото из архива V102.ru

