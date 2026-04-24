



В районную больницу 13-летнюю девочку привезли в критическом состоянии. Пережив тяжелые дни в реанимации, пострадавший в столкновении мотоциклов подросток и ее семья столкнулись с новой пугающей реальностью – из-за тяжелейших травм школьница оказалась буквально обездвижена. К счастью, сейчас, после долгого лечения и сложнейшей реабилитации, она вновь встала на ноги и стала говорить. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

- После серьезной аварии девочка поступила с множественными травмами и тяжелым ушибом головного мозга, - рассказывают в областном комитете здравоохранения. – В районной больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Чуть позже юную пациентку перевели в реанимацию больницы № 7.

Когда жизни пострадавшего ребенка уже ничего не угрожало, ее доставили в неврологическое отделение Волгоградской областной детской клинической больницы. В тот момент школьница не могла даже сидеть. Из-за последствий ДТП она также лишилась возможность ходить и говорить. В движениях руки и ноги на одной стороне тела имелись выраженные нарушения.

- С первых же дней врачи начали не только медикаментозную терапию, но и восстановительное лечение. Спустя две недели ребенка перевели в нейрореабилитационное отделение с индивидуальной программой занятий. Девочка занималась лечебной физкультуры, механотерапией, роботизированной терапией для ходьбы, а также проходила психолого-педагогическую коррекцию, - отмечают в Облздраве. – Первый же курс реабилитации дал хорошие результаты: пациентка научилась сидеть, вставать с опорой и держать равновесие.





Маленькие, но важные шаги на пути к своей главной цели ребенок делала вместе со своей семьей. Мама девочки помогала ей во всех трудностях и с надеждой наблюдала за долгожданными результатами. После второго курса реабилитации подросток наконец сделала самостоятельные шаги.

- Дома девочка продолжала выполнять все назначенные врачами упражнения, а также постепенно возвращалась к домашним делам, - комментируют в комитете здравоохранения. – Сегодня она уже уверенно ходит без посторонней помощи, ее речь значительно улучшилась. Подобный результат врачи называет командным успехом, ведь вместе с ними к достижению общей цели стремилась и сам ребенок, и ее семья.

Фото областного комитета здравоохранения и из архива V102.ru