



Минстрой России подвёл итоги ежегодного конкурса по включению проектов благоустройства в реестр лучших практик. В 2025 году свои заявки на участие направили 88 регионов. За внимание экспертов боролись 426 концепций. По итогу работы комиссии в числе отобранных оказался и проект обновления парка Героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда.

Напомним, несколько недель назад подрядная организация приступила к реализации нового этапа благоустройства этой территории. Рабочим предстоит в ближайшие месяцы обустроить дорожки, уложить брусчатку, смонтировать освещение, звуковое оповещение и установить малые архитектурные формы. По поручению губернатора Андрея Бочарова до конца года городским властям также предстоит исследовать прилегающий к зоне отдыха пруд и подготовить проект его благоустройства.

