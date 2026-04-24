Игорь Шувалов в «Юном ястребе» поговорил с молодежью о жизни и работе

24 апреля глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в Волгоградской области посетил патриотический центр «Юный ястреб» и оборонно-спортивный лагерь «Авангард», где прошла встреча с воспитанниками этого молодежного комплекса. Государственный деятель ответил на вопросы о своей работе и дал совет, как занять его место в будущем.

- У меня очень интересная работа. Я вам желаю вырасти, обучиться как следует и, может быть, кто-то займет мое место. Когда наше поколение уйдет на пенсию, мы должны видеть, что на наши профессиональные места пришли те, кто лучше нас, смелее нас и добьётся большего, — сказал председатель ВЭБ.РФ в ходе диалога с молодежью, который состоялся в открывшемся на территории «Юного ястреба» центре «Форум».

Игорь Шувалов также подчеркнул, что сейчас у молодежи есть много возможностей для самореализации, развития и роста. В свою очередь воспитанники патриотического лагеря пригласили главу госкорпорации на финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0», который традиционно проходит в Волгоградской области. На вопросы молодых ребят ответил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.





Глава региона и Игорь Шувалов вместе осмотрели инфраструктуру «Юного ястреба». Губернатор подчеркнул, что «ребят здесь не просто готовят к службе, а готовят к жизни». Игорь Шувалов отметил уникальностью центра и опыт региона по созданию такого рода инфраструктуры для молодежи, подчеркнув, что он может стать примером для реализации проектов госкорпорации в сфере летнего оздоровительного отдыха, а также обновленных образовательных проектов для входящего в контур ВЭБа «Просвещения».





В центре военно-патриотического воспитания за последние годы было возведено несколько крупных объектов для физической и патриотической подготовки подрастающего поколения. Так, в 2025 году здесь завершилось строительство учебных классов по снайпингу для высокоточной стрельбы по мелким мишеням, по полевой VR-медицине, применению подводных дронов. На территории центра появился тренировочный газопровод-переход, симулятор операции на СВО при штурме Суджи в марте 2025 года. В настоящее время идет строительство закрытого тира, углубленного командного пункта, а также пусконаладка крытого плавательного бассейна, центра для обучения «Гонкам дронов» и других объектов.

Стоит отметить, что «Юный ястреб» и «Авангард» уже зарекомендовали себя как уникальные инновационные площадки федерального уровня по реализации задач государственной молодежной политики в направлении патриотической, оборонно-спортивной и военно-технической подготовки подрастающего поколения. Участниками мероприятий уже стали более 30 тысяч детей, подростков, студентов, в том числе 10,5 тысячи человек участвовали в профильных сменах; 5,7 тысячи — в учебных сборах.

