Сегодня, 24 апреля, на Волге в Светлоярском районе Волгоградской области произошло ЧП. В непогоду на реке перевернулась моторная лодка, в которой находилось четверо рыбаков.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, впоследствии в воде обнаружено тело одного пассажира лодки. Троих человек, которые также оказались в воде, найти пока не удалось.

По информации ИА «Высота 102», погибший - президент Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. Его тело нашли в камышах. По предварительным данным, Назаров управлял лодкой. Судьба троих человек, которые находились с ним на данный момент неизвестна.

- По данному факту Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка, - сообщили в следственном органе.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Поисковые мероприятия продолжаются.

Фото из архива V102.RU

