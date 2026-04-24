На севере Волгограда спасли потерпевшего бедствие на лодке мужчину





Сегодня, 24 апреля, в Тракторозаводском районе Волгограда в районе улицы Михайлова потерпело бедствие маломерное судно. Как рассказали в ГКУ «Служба спасения», на борту находился мужчина, которого предстояло экстренно спасти из воды.

Выяснилось, что из-за сильного ветра судно захлестнуло водой и перевернуло, при этом мужчина оказался за бортом. Очевидец, находившийся поблизости, сообщил о бедствии в Тракторозаводское поисково-спасательное подразделение ГКУ «Служба спасения», спасатели которого незамедлительно выдвинулись к месту происшествия на автомобиле.

Благодаря оперативной работе специалистов пострадавший с помощью средств спасения смог добраться до берега, аварийное судно отбуксировано в безопасное место.

