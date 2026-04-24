ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года.
 В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорых
Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Особенно сильно это ощущается в отдаленных районах области.
Шашлычный сезон на старте: сколько стоит мясо, как выбрать лучший кусок и не отравить свои праздники

Сезон майских шашлыков уже настолько близко, что готовящиеся к пикникам волгоградцы могут ощутить приятный, пробуждающий аппетит, аромат жареного мяса. Что происходит на рынке накануне массовой закупки? Сколько денег придется потратить в магазинах и в фермерских лавках? И как не превратить праздничный обед в катастрофу для собственного желудка? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота 102».

Что выбирают?

Предпраздничного ажиотажа сотрудники магазинов и мясных лавок ждут во всеоружии. Самым ходовым товаром накануне традиционных «шашлычнингов» они называют свиную шею и сочные куски баранины.

- Уже сейчас, за неделю до праздников, спрос на мясо потихоньку растет, - подтверждают сотрудники магазина «Фермерское мясо» в Николаевске. – Скорее всего, перед самими выходными он точно будет не меньше. Что касается конкуренции с сетевиками, то, конечно, они забирают у нас часть покупателей. Но, тем не менее, в последнее время все больше людей стараются покупать натуральные продукты, поэтому от засилия магазинов мы не страдаем.

К слову, даже без привязки к конкретным датам мясо баранины уверенно держит первую строчку в списке самых востребованных товаров. Свинина и говядина, признают продавцы, делят вторую позицию, ни на йоту не уступая друг другу по спросу у покупателей.

- Иногда приходится слышать, что сейчас люди могут позволить себе лишь маленькие кусочки мяса. Честно говоря, мы таких тенденций пока не замечаем. У нас берут куски на несколько килограммов и заказывают некоторые позиции на будущее, - отмечают фермеры.

Сколько стоит мясо?

В фермерской лавке за килограмм свежей баранины и говядины с покупателей попросят 650 рублей. Свинина стоит на 100 рублей дешевле.

В сети магазинов «Магнит» свиная вырезка выставлена за 535 рублей, лопатка – за 305. А вот готовый свиной шашлык волгоградцы, решившие сократить домашние хлопоты до минимума, могут купить в среднем за 450 рублей за банку. Свежих кусков баранины в торговых точках Волгограда не представлено, а выбор говядины ограничивается лишь стейками в вакуумных упаковках или же тазобедренной частью на кости по 160 рублей за 200 граммов.


По триста рублей за килограмм свиную вырезку продают в гипермаркетах «Лента» - цену указывают с учетом акций. Красные ценники в торговых залах выставлены и на бескостную говяжью лопатку – 630 рублей за килограмм. Кусок от тазобедренной части волгоградцам предлагают купить за 900 рублей.

Чуть более высокий чек ждет покупателей в магазинах «ВкусВилл». Килограмм свиной вырезки здесь продают за 800 рублей, а увесистый кусок бескостной шеи – за 795 рублей. Лопатка говядины весом 550 граммов лежит на полке за 823 рубля. А вот за говяжий огузок волгоградским гурманам придется заплатить 1460 рублей за кило. Мякоть ягненка оценивают без малого в тысячу рублей за 400 граммов. Тазобедренная баранья часть выставлена на продажу за 1817 рублей.

Как замариновать?

Любимый и проверенный временем рецепт маринада наверняка существует в каждой семье. А тем, кто еще находится в поиске или хочет попробовать мясо под «иным соусом», повар Егор Самыхин предлагает два рецепта, ставших его личными фаворитами.

- Для баранины и говядины я готовлю пивной маринад, заливая мясо на 4 часа, - рассказывает участник шоу «Молодые ножи». – Пенное делает волокна мягкими и придает блюду приятный хлебный аромат. Для вкуса я также добавляю розмарин, тимьян и черный перец.

Нестареющей и беспроигрышной классикой волгоградец называет также медово-горчичный соус, идеально подходящий для приготовления шашлыка из курицы и свинины.

- На один килограмм мяса я использую две столовые ложки горчицы, одну столовую ложку меда и три столовых ложки соевого соуса. В получившейся смеси оставляю наш будущий шашлык на 2-3 часа, - делится профессиональными секретами Егор Самыхин. – Плюс этого рецепта заключается в том, что мед карамелизует корочку, а горчица размягчает мясо.

Как не подпортить вкус майских?

Какими бы аппетитными ни казались волгоградцам шашлыки, бросаться в омут с головой им все же не советуют. Правило «не навреди» особенно актуально для пациентов с панкреатитом, холециститом, а также подагрой.

- Само по себе жареное мясо – довольно тяжелый продукт, поэтому людям, даже не имеющим проблем с желудочно-кишечным трактом, следует сохранять чувство меры. Особенно я не рекомендую запивать мясо алкогольными напитками. К нам в больницу нередко поступают пациенты, которым для развития панкреатита хватило всего одного плотного ужина с «градусом», - рассказывает доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Дмитрий Емельянов. – Самые маленькие порции стоит накладывать и детям до 10 лет, так как во время жарки в мясе образуются канцерогены, которые, к слову, вредны и для взрослых. 


Идеальным вариантом для пикника Дмитрий Емельянов называет шашлык, замаринованный в домашних условиях. Ведь в покупном продукте нечистый на руку производитель может замаскировать специями и уксусом несвежее мясо.

- По возможности используйте свежее, а не замороженное мясо, в качестве которого вы будете уверены на все 100, - заключает волгоградский врач.

Фото из архива V102.ru

