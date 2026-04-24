



Непривычно холодному апрелю еще до его официального завершения поставили безапелляционный «диагноз» - самый холодный за последние шесть лет. Почему весна не спешит дарить изрядно замерзшим волгоградцам свое драгоценное тепло, узнали у синоптиков.

– Этот апрель уже сейчас можно назвать самым холодным с 2020 года. Тогда, к слову, среднемесячная температура была на 4,6 градусов ниже нормы, а по ночам по южным районам стояли 10-градусные морозы, – рассказывает врио начальника отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев. – Сейчас, конечно, все не так плохо. Ночное понижение по северной и южной половине региона доходило максимум до -3.

Причиной затянувшейся в Волгоградской области антивесны метеорологи называют циклон над европейской территорией России.

– Он затрагивает в том числе Московскую область, где сейчас идет снег. Наш регион находится южнее, поэтому небольшой снежок может пройти только по северным его районам, – заключает Михаил Гордеев.





Впрочем, в погодной бочке дегтя должна быть и ложка меда. Единственный, а от того особенно ценный теплый день выдастся в Волгограде в воскресенье, 26 апреля. По прогнозам специалистов, на закате апреля природа все же проявит свою благосклонность и прогреет застывший город до 16-18 градусов тепла. После долгожданной «разморозки» в регион вновь придет холодная промозглая погода.

О том, что нынешний апрель сумел удивить привыкших ко всему специалистов, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. По словам географа Дениса Солодовникова, уходящий месяц может отличиться не только дефицитом тепла, но и из-за небывалым количеством осадков.

– Количество осадков в этом апреле действительно аномально. Статистически апрель – самый «сухой» месяц, для ХХ века многолетняя норма осадков составляла всего 20 мм, в XXI веке – 26 мм. Но уже сейчас, за 20 дней апреля, в Волгоградской области выпало 65 мм дождей – это в 2,5 раза больше нормы! Такая обстановка очень благоприятна для развития как диких степных растений, так и озимых хлебов, – рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» Денис Солодовников.