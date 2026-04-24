Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%





26 апреля в Москве состоялось очередное заседание совета директоров Центробанка. По итогу экспертного обсуждения регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых.

Напомним, ранее экономисты спрогнозировали данное решение ЦБ. По их мнению, экономическая ситуация в стране соответствует условиям для продолжения смягчения политики ЦБ. Эксперты отмечают укрепление рубля, минимальный уровень инфляционных ожиданий, а также замедление самой инфляции. За первые недели текущего месяца показатель составил 0,17%, а с 7 по 13 апреля и вовсе зафиксирован нулевой рост.

Как пояснили в ЦБ, динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

– Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, – сообщили в пресс-службе регулятора.

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 19 июня.

