Пенсионер в черной фуражке бесследно пропал в Волгограде

Волонтеры и полиция ищут 76-летнего Геннадия Дмитриева, который восемь дней назад бесследно пропал в Волгограде. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» уточнили, что местонахождение мужчины неизвестно с 16 апреля.

Согласно ориентировке, пенсионер на момент исчезновения был одет в серую рубашку и синие джинсы. Также на нем были синие кроссовки и черная фуражка.

Приметы мужчины: рост 165 см., плотного телосложения, седые волосы и серые глаза.

Всем, кому что-либо известно об этом человеке, просят сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!