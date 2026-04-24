Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце





Ученые зафиксировали на Солнце крупную вспышку высшего балла x2,5, ставшую крупнейшей за 2,5 месяца. Об этом сообщили 24 апреля в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Более мощная вспышка класса x4,2 наблюдалась в последний раз 4 февраля и сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на снимках, полученных с космических телескопов.

Как отметили ученые, центр взрыва пока еще довольно сильно (примерно на 60 градусов) смещен к краю Солнца, а плазма уходит вбок, поэтому пока рано говорить о сильных воздействиях магнитной бури.