Снег в конце апреля удивил волгоградцев





На Волгоград вновь обрушилась непогода. Вместе с порывистым ветром вперемешку с дождем в некоторых районах города начал срываться и снег.

Напомним, ранее гидрометцентр России объявил в Волгоградской области оранжевый уровень опасности из-за ряда погодных явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям и ущербу.





По прогнозам специалистов, в отдельных районах будут наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -3 градусов. Также усложнит жизнь жителям региона ильный ветер, порывы которого могут достигать 17-22 м/с. Вкупе с низкими температурами такой тандем может также привести к переохлаждениям и падениям шатких конструкций и сухих деревьев.





К слову, в некоторых районах города ветер уже успел набедокурить. Так, в Краснооктябрьском районе города упала рекламная конструкция под натиском потоков воздуха.

Фото: Волгоград / t.me