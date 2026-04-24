



24 апреля в акватории Волги в границах Советского района Волгограда утонула дорогостоящая яхта. По информации Telegram-канала 112, речь идёт о судне Silverton 35 Motor Yacht стоимостью 17,9 млн рублей, принадлежащем скандально известному волгоградскому депутату от КПРФ Андрею Анненко.





Инцидент произошёл на территории яхт-клуба «7 футов», располагающегося на набережной Тулака, во время ураганного ветра и высоких волн.

Редакция попыталась обратиться к руководству яхт-клуба по опубликованным номерам телефона с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако взявшая трубку сотрудница открестилась от заведения. Ещё один сотрудник, узнав, что ему звонят журналисты, поспешил сбросить трубку.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, спасатели на место происшествия не вызывались.





Судя по опубликованным очевидцами кадрам, судно было пришвартовано у причала, однако после того, как опрокинулось, его оторвало и начало уносить по течению.

Отметим, Андрей Анненко руководил в администрации Волгограда комитетом по экономике, промышленности и предпринимательству. В 2024 году решением Центрального районного суда он вместе с помощником осуждён за покушение на мошенничество. По данным следствия, в 2023 году парламентарий решил похитить денежные средства у знакомого юриста. Для этого он убедил мужчину в том, что тот находится в разработке правоохранителей за незаконное оказание услуг. Решить проблему Андрей Анненко предложил товарищу по-свойски. Для этого необходимо было передать следователю презент в размере 400 тысяч рублей.

Фото и видео: 112 / t.me