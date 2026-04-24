Волгоградская область в ближайшие часы окажется во власти жестокого шторма – так по шкале Бофорта характеризуется ветер порывами до 29 м/с, который прогнозируется в регионе.

Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- В период 15.00-17.00 часов и до конца суток 24 апреля, ночью 25 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах до 29 м/с, - указано в сообщении.

При таком ветре возможны разрушения, падение деревьев и шатких конструкций, повреждение линий электропередачи, что может привести к ущербу имущества и травмированию людей.

В МЧС также предупреждают и о заморозках на поверхности почвы от -1 до -3 градусов в отдельных районах Волгоградской области ночью и утром 25-27 апреля.

