



В Волгоградской области прокуратура помогла бойцу СВО аннулировать брак. Житель Калачёвского района стал жертвой аферистов из Карачаево-Черкессии, которые убедили его заключить фиктивный союз ради льгот для родственников женщины.

- Заключившего контракт о прохождении военной службы 42-летнего волгоградца злоумышленники обманом убедили вступить в брак с ранее незнакомой 41-летней жительницей города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики. Фактически семью создавать вступившие в брак не намеривались. Целью союза между мужчиной и женщиной явились преимущества и дополнительные права, полагающиеся членам семей участников специальной военной операции, - сообщили в надзорном ведомстве.

Из-за особого статуса военнослужащего бракосочетание состоялось в день обращения в Калачёвский ЗАГС.

Отметим, по факту случившегося правоохранителями возбуждено уголовное дело. Прокуратурой предъявлен иск с требованием аннулировать брак. Калачёвский районный суд позицию надзорного ведомства полностью разделил, освободив бойца от новоиспечённой супруги и её родственников.

