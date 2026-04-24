



В Волгоградскую область прибыла делегация ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым. Руководство государственной корпорации развития проведёт в регионе совещание с российскими производителями автобусов.

Кроме того, инвесторы обсудят развитие общественного транспорта, городской среды и современных технологий. Совместно с губернатором Андреем Бочаровым запланировано посещение лагеря «Авангард», патриотического центра «Юный ястреб», местных предприятий. В Волгограде делегация сможет увидеть возведение в России одного из крупнейших в России колеса обозрения в ЦПКиО.

