



В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности о масштабном пожаре в хуторе Безымянка Михайловки, в результате которого уничтожено оказалось здание местного ДК. По информации спасателей, пламя быстро распространилось на площади 1,8 тыс. кв. метров по старым деревянным перекрытиям, а тушили возгорание фактически всем районом.

- Здание было одноэтажное, полностью деревянное, старой постройки. На тушение привлекались: два отделения 30 ПСЧ; одно отделение 58 ПСЧ, а также противопожарная служба региона — 1 ед. техники ОП ПЧ-68 х. Безымянка, 1 ед. техники ОП ПЧ-68 х. Субботин, 1 ед. техники ПЧ-68 х. Большой. Всего: 6 ед. техники, 23 человека личного состава, - уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Напомним, как ранее сообщала редакция, сообщение о возгорании в сельском ДК поступило на пульт дежурного диспетчера 30 пожарно-спасательной части в 21:11 23 апреля. Когда первые подразделения прибыли на место, огонь уже охватил всё сооружение. Практически сразу же произошло обрушение кровли. Во многом благодаря позднему времени суток обошлось без пострадавших. Причину возгорания устанавливает пожарная лаборатория.

Фото: служба ГО и ЧС Михайловки