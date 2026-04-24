Опасный вредитель полей скоро проснется в Волгоградской области

В Волгоградской области специалисты подготовились к борьбе с опасным вредителем зерновых – клопом вредная черепашка, пробуждение которого в местах зимовки произойдет в конце апреля.

В территориальном управлении Россельхозцентра сообщили, что проведены обследования зимующего запаса вредителя. Всего обследовано 23,593 тыс. га. Выявлено два очага заселения вредной черепашкой в Калачевском и Киквидзенском районах.

Так, в Калачевском районе вредитель обитает на площади 1,865 тыс. га. Его средняя численность составляет 0,2 экз./кв.м. Максимальная концентрация этого клопа в количестве 1,4 экз./кв.м. фиксируется на площади 0,04 тыс. га. В Киквидзенском районе обследовано 1,927 тыс. га посевов озимых культур. Заселение вредителя отмечается на площади 0,56 тыс. га с численностью 0,5 экз./кв.м.

Для защиты посевов уже проводятся обработки полей от имаго клопа-вредная черепашка. На данный момент такие работы проведены на площади 0,56 тыс. га.

Фото из архива V102.RU

