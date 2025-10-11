На севере Волгограда выбрали место для перехватывающей парковки





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с главой города-героя Владимиром Марченко оценил сегодня, 11 октября, работу по благоустройству Тракторозаводского района и обозначил новые задачи, связанные в первую очередь с созданием транспортно-пересадочного узла на севере города.

В рамках реализации 10-летней программы развития уже выполнен ряд поставленных ранее задач, в том числе по поэтапному обновлению ключевых объектов, включая самую протяженную пешеходную улицу — им. Дзержинского, а также Дворец культуры Тракторозаводского района. На бульварной части концессии выполнили также замену коммунальных сетей. А фасады близлежащих домов приводят в порядок в рамках программы капремонта.







При этом комплексное развитие территории продолжается. Уже началась подготовка к ремонту фасадов ДК «Ударник» и колледжа управления и новых технологий им. Гагарина. Кроме того, предстоит привести в порядок зону у стадиона «Трактор» — работы на участке более 3 га стартуют уже в 2026 году и станут продолжением уже обустроенной территории возле ДК. Глава региона отметил, что в процессе развития территории должны быть использованы инструменты муниципально-частного партнерства. В дальнейшем предстоит обновить площадь Дзержинского и парк «50 лет ВГТЗ» вдоль проспекта Ленина и линии скоростного трамвая. Благоустройство территорий завершат комплексные масштабные мероприятия по реконструкции центральной части Тракторозаводского района.





Глава региона обратил особое внимание на необходимость организации дорожного движения на участке по проспекту Ленина в границах от улицы Клименко до Дегтярева. Здесь расположены конечные станции скоростного трамвая «ВГТЗ» и электрички «Тракторная пассажирская», остановки троллейбусов и автобусов, в том числе межмуниципальных. Среди основных предложений — создание современного транспортно-пересадочного узла. В частности, прорабатывается вопрос обустройства перехватывающей парковки для пересадки на городской общественный транспорт. Запланировано устройство пешеходных путей, создание удобной остановки для пассажиров дачных автобусов. Также рассматривается возможность расширения проезжей части, изменения схемы движения на этом участке дороги для увеличения скорости транспортного потока и повышения безопасности пешеходов.

Реализация этого проекта поможет решить проблему пробок.



- На этом участке необходим серьезный транспортно-пересадочный узел в связи с большим потоком транспорта с Волжского, Заволжья, Третьей продольной. Мы рассматривали несколько направлений, но сегодняшнее предложение считаю лучшим за последние 5-7 лет, — пояснил глава региона.



Напомним, ранее сообщалось о создании рабочей группы по комплексной транспортной схеме Волгограда при участии экспертов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «ВШЭ».







Андрей Бочаров заявил, что транспортно-пересадочный узел будет создан возле Первой продольной.

- Сегодня после длительной проработки впервые предложены решения по развитию транспортной инфраструктуры возле бывшего рынка. Их мы возьмем за основу, это очень важно для Волгограда и региона в целом. Такие комплексно благоустроенные территории в дальнейшем появятся в каждом районе города, — пояснил глава области.







Справка. Благоустройство общественных территорий идет полным ходом не только в областном центре, но и в муниципалитетах. В целом в Волгоградской области благодаря ресурсам национальных проектов, федеральных и региональных программ с 2014 года реализовано порядка 2,7 тыс. инициатив в сфере благоустройства на общую сумму более 16,7 млрд. рублей.

