В Волгограде на базе кольца СТ создадут транспортно-пересадочный узел





11 января губернатор Андрей Бочаров провёл выездное совещание с чиновниками региональной и городской администраций, курирующих работу общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона прокатил подчинённых на СТ и поставил перед ними амбициозную задачу по строительству в северной части города современного транспортно-пересадочного узла.







- Сейчас уже можно сказать, что задачи, поставленные на 2024 год, выполнены в полном объёме. Впереди у нас большие планы, которые утверждены и уже расписаны на ближайшую трёхлетку. Но сегодня мы понимаем, что есть дополнительные задачи, которые необходимо решить для удобства пассажиров. В их числе и вопрос создания современных транспортно-пересадочных узлов, - рассказал Андрей Бочаров. - Я думаю, что уже в течение этого дня мы такое решение примем. В Тракторозаводском районе, на базе конечной станции скоростного трамвая, мы создадим современный пересадочный комплекс, который сможет обеспечить возможность пересадки пассажиров метротрама, троллейбусов, автобусов и электричек.

Здесь же власти обещают создать и перехватывающую парковку для легкового автотранспорта, необходимость в которой давно назрела.

- Мы видим, как увеличивается количество пассажиров, которые приезжают в областной центр на собственном транспорте из Заволжья или даже с саратовского направления. Наша задача — создать для них такие условия, чтобы им было удобно пользоваться общественным транспортом, - подчеркнул губернатор.

Отметим, глава региона также сообщил, что схожую работу по развитию логистики общественного транспорта властям предстоит проделать и в Красноармейском районе, и намекнул, что сейчас в разработке находятся ещё несколько важных проектов, которые позволят существенно улучшить транспортное обслуживание жителей и гостей Волгограда.

Фото и видео: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»