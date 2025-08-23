Бочаров: на юге Волгограда появится транспортно-пересадочный узел





Губернатор Волгоградской области продолжает инспектировать важные социальные объекты в Красноармейском районе Волгограда. Сегодня глава региона проверил ход строительства поликлиники № 16 на тысячу посещений в смену, где разместятся инфекционное, хирургическое, терапевтическое, диагностические и другие отделения.



Объект планируют сдать до конца года. При этом работы по развитию системы здравоохранения в Красноармейском районе будут продолжены, в том числе в опорной больнице № 15.







Андрей Бочаров оценил благоустройство возле музея-заповедника «Старая Сарепта», который ежегодно посещают более 400 тысяч человек. Общественное пространство поэтапно приводят в порядок с 2022 года. В 2025 году работы здесь завершат полностью.





Не мог проехать глава региона и мимо бывшего кинотеатра «Юбилейный», где идут работы по созданию мультиформатного центра, который появится на месте руин, долгие годы пугавших жителей района. Андрей Бочаров обратил внимание на необходимость устройства парковочных карманов, организации современной ярмарочной торговли после сдачи объекта.









Итогом поездки Андрея Бочарова в Красноармейский район стало и принятие решения о приобретении оборудования для актового зала Дворца творчества детей и молодежи. Особый акцент Андрей Бочаров сделал на необходимости развития улично-дорожной районной сети, обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения общественным транспортом с другими районами города Волгограда и другими муниципальными образованиями. Для решения этих задач будет создан современный транспортно-пересадочный узел.

