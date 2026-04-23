Процесс по делу генерала Ивана Попова перенесли на июнь





Кассационный военный суд Новосибирска отложил рассмотрение жалобы бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова на обвинительный приговор, вынесенный Тамбовским гарнизонным судом. По информации ТАСС, заседание в суде перенесли на 16 июня.

Уточняется, что столь длительная пауза потребовалась новому представителю защиты Татьяне Стась, которой необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Привлеченному к процессу адвокату предстоит изучить 69 томов уголовного дела.

Напомним, родившегося в Волгоградской области генерала обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения. Нанесенный ущерб оценили в 100 миллионов рублей. При этом власти Запорожской области, где якобы пропал металл, отказались признавать себя потерпевшими про делу.

Не признавшего своей вины и просившего об отправке в зону боевых действий генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Во 2-м Западном окружном военном суде решение признали законным.

Как сообщил ИА «Высота 102» адвокат Сергей Буйновский, настрой Иван Попов по-прежнему сохраняет боевой и, даже находясь в колонии, оказывает посильную помощь фронту.

– Состояние у Ивана Ивановича нормальное, насколько это возможно в колонии, – комментирует адвокат бывшего командующего 58-й армией. – Работает, в том числе плетет маскировочные сети для СВО, занимается спортом, читает книги, а также готовится к процессу, чтобы исправить судебную ошибку и восстановить свое честное имя!

