В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
 В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорых
Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Как передает Привет-Ростов, особенно сильно это ощущается в отдаленных районах области.  Ростовчане неделями не могут записаться...
Процесс по делу генерала Ивана Попова перенесли на июнь

Кассационный военный суд Новосибирска отложил рассмотрение жалобы бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова на обвинительный приговор, вынесенный Тамбовским гарнизонным судом. По информации ТАСС, заседание в суде перенесли на 16 июня. 

Уточняется, что столь длительная пауза потребовалась новому представителю защиты Татьяне Стась, которой необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Привлеченному к процессу адвокату предстоит изучить 69 томов уголовного дела.

Напомним, родившегося в Волгоградской области генерала обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения. Нанесенный ущерб оценили в 100 миллионов рублей. При этом власти Запорожской области, где якобы пропал металл, отказались признавать себя потерпевшими про делу.

Не признавшего своей вины и просившего об отправке в зону боевых действий генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Во 2-м Западном окружном военном суде решение признали законным.

Как сообщил ИА «Высота 102» адвокат Сергей Буйновский, настрой Иван Попов по-прежнему сохраняет боевой и, даже находясь в колонии, оказывает посильную помощь фронту.

Состояние у Ивана Ивановича нормальное, насколько это возможно в колонии, – комментирует адвокат бывшего командующего 58-й армией. – Работает, в том числе плетет маскировочные сети для СВО, занимается спортом, читает книги, а также готовится к процессу, чтобы исправить судебную ошибку и восстановить свое честное имя! 

Фото: Министерство обороны РФ

12:15
В Заволжье супругов уличили в обмане государства с трактором на 350 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:50
Оранжевый уровень опасности объявлен в Волгоградской области из-за переувлажнения и холодаСмотреть фотографии
11:30
Инвестиции в проекты ГЧП в Волгограде превысили 100 млрд рублейСмотреть фотографии
11:28
Процесс по делу генерала Ивана Попова перенесли на июньСмотреть фотографии
11:10
Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизацииСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области обновят 20 км дорог к отдаленным селамСмотреть фотографии
10:46
В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорыхСмотреть фотографии
10:44
Волгоградцы получат детские пособия досрочно перед майскимиСмотреть фотографии
10:03
Гособвинение запросило 23 года «строгача» для убийцы федерального судьи ВетлугинаСмотреть фотографии
10:00
«Работал, не покладая копыт»: в Волгограде спасенного от гибели коня позвали сниматься в киноСмотреть фотографии
10:00
Шаг в будущее: волгоградские школьники побывали с экскурсией в теплицах АО «СП «Заря»Смотреть фотографии
09:45
В Волгограде прощаются с экс-ректором ВолГАУ Николаем КузнецовымСмотреть фотографии
09:34
«Ростелеком» предложил бизнесу Волгограда новые возможности с внедрением ИИСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области спрос на технику для посевной взлетел на 93%Смотреть фотографии
09:08
Волгоградские профсоюзы отказались от первомайского шествияСмотреть фотографии
08:42
Конфискованные в Волгоградской области приставки передали астраханским детямСмотреть фотографии
08:24
Водители и курьеры остались самыми востребованными для волгоградских компанийСмотреть фотографии
08:24
Росавиация сняла ограничения с волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
08:02
«Ротор» прервал беспроигрышную серию «Родины»: важная победа для волгоградцевСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:31
В Волгоградской области уничтожили украинские беспилотникиСмотреть фотографии
07:08
В Госдуме предлагают определить минимальный почасовой размер оплаты трудаСмотреть фотографии
06:51
В Волгограде накануне майских праздников растет спрос на речные круизы. Сколько они стоят?Смотреть фотографии
06:37
В Волгограде вылет самолета в Шарм-эль-Шейх задерживается более чем на суткиСмотреть фотографии
06:20
В Волгограде «образумились» цены на помидоры и огурцыСмотреть фотографии
05:57
«Пока штучно. Но это только начало»: волгоградцы возвращаются из лесов с корзинами синеножек и шампиньоновСмотреть фотографии
22:04
Режим беспилотной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
Парни, красавцы! В Волгограде «Ротор» одержал важную победу над «Родиной» - 2:0Смотреть фотографии
20:52
На матч «Ротор» - «Родина» в Волгограде пришли 10893 болельщикаСмотреть фотографии
20:31
Большая вода захватывает набережную Волгограда: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
 