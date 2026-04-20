С волгоградца взыскали 5 тысяч за фото торта со «Смешариком»





Решением Ворошиловского районного суда с продавца тортов со «Смешариками» взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, в марте 2023 года на одном из сайтов продажи тортов, администратором которого является Владислав З., был обнаружен факт неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности, а именно – изображение персонажа «Крош».

При этом ООО «Смешарики»является обладателем исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок «Крош» из анимационного сериала «Смешарики», а ООО «Мармелад Медиа» - исключительных прав на соответствующий товарный знак. При этом права на использование этих объектов интеллектуальной собственности ответчику не передавались.

С Владислава З. в пользу ООО «Смешарики» взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства в размере 2 500 рублей. А в пользу ООО «Мармелад Медиа» - еще 2 500 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.



