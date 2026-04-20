Цены на шашлыки перед майскими проконтролируют в Волгограде





ФАС предупредила ретейлеров о необходимости ответственного ценообразования в период сезонного спроса в преддверии майских праздников. Как сообщили в антимонопольном ведомстве, соответствующая информация направлены в крупнейшие торговые сети. В ФАС подчеркнули, что в зоне особого внимания оказалась мясная продукция, цены на которую меняются в том числе и в майские праздники.

- В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни, - говорится в заявлении ФАС.

При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования, добавили в организации.

Между тем, напомним, по данным Волгоградстата, на минувшей неделе средняя стоимость килограмма говядины в Волгоградской области составила 666 рублей, свинины – 382 рубля, баранины – 728 рублей, курятины – 197 рубль. При этом в начале года средняя стоимость трех видов мяса, кроме говядины, была больше. Так, свинина стоила 401 рубль, баранина – 745, а куры – 216. А вот говядина в январе 2026 года была дешевле – 622 рубля.



