Главное

Актуально

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 Двое саратовцев пополнили российский список террористов
Росфинмониторинг включил двоих жителей Саратовской области в перечень террористов и экстремистов. Как сообщает ИА «СарИнформ», в обновленном списке фигурируют 47-летний Руслан Джабраилов и 18-летний Александр Субботин.   – Джабраилов –...
Федеральные новости
 Суд Москвы оштрафовал создателей Roblox за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский суд Москвы признал компанию-владельца популярной среди несовершеннолетних игры Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ*-отношений. По решению суда разработчики должны заплатить восемь миллионов рублей.  Как ранее сообщалось информагентством, ранее Роскомнадзор...
Общество

«Пока бурчу – живу»: волжский священник с «бурчалками» о жизни и душе стал популярным блогером

Общество 20.04.2026 19:58
0
20.04.2026 19:58


«Я не серьезный священник. Я – веселый», - с улыбкой на лице говорит иерей Евгений Гордеев из Волжского. Режиссер по образованию, он с юности записывал в походный блокнотик все интересные, на его взгляд, наблюдения, а после создавал из них небольшие рассказы – сам он назвал их «бурчалками». И вот однажды одна из «бурчалок» священника оказалась в Сети. И вызвала такую реакцию пользователей, что вскоре Евгений Гордеев стал популярным блогером. О своем пути, отношении к жизни и рассказах, которые согревают и вызывают улыбку, - в материале ИА «Высота 102».


«Бабушки говорили, что стану священником. А я лишь отмахивался»

Когда ему, 14-летнему подростку, приходящие в храм бабушки говорили едва ли не хором «Быть тебе, Евгений, священником», он отмахивался со всем своим юношеским максимализмом: «Не буду я никаким священником!». И греб в другую сторону. Учился на историка в ВолГУ, а после – на режиссера в московском ГИТИСе, получая уроки профессионального мастерства от Валерия Гаркалина и Михаила Борисова. Тогда, сейчас - да всегда, он неизменно наблюдал за стремительно несущейся жизнью и останавливал ее поток для того, чтобы зафиксировать мимолетный, но важный момент. В своем походном блокноте.

- Как и в любой театральной школе, наши знаменитые мастера курса, воспитывали в нас наблюдательность, - рассказывает священник Евгений Гордеев. – Помню, что всегда носил с собой ежедневник и, к примеру, заметив в трамвае интересное поведение девушки, делал в нем пометки. А дома садился за стол и как клубок, нитка за ниткой, разматывал одну лишь записанную фразу в небольшой монолог.


Творческая натура, долгое время он жил непублично, направляя свои порывы в создание сюжетов для детских спектаклей. Параллельно писал и будущие «бурчалки», но был твердо уверен, что они так и останутся его личным архивом – просто потому, что другим неинтересны.

- Два пути в моей жизни – светский и духовный – всегда шли параллельно. Моя бабушка – монахиня, но сам я до поры до времени даже не думал о священническом пути. Когда же в голове возникли вопросы: «А кто я? Куда я двигаюсь?», то выбрал именно духовный путь. И, как оказалось, весь прежний опыт жизни оказался очень полезен. В епархии меня назначили ответственным за культурную жизнь, и сейчас я, помимо своей основной работы, по-прежнему организую праздники и мероприятия, - рассказывает отец Евгений. – Что касается монологов, то долгое время я думал, что они не будут интересны людям. А перед Новым годом, когда на Волгоградскую область обрушился ураган, я решил всех подбодрить, написал небольшой текст, выложил его в социальные сети, и народу понравилось. Почему тогда не выкладывать дальше? Мои монологи довольно специфичны в плане стилистики, но некоторые читатели находят в них сходство с текстами Михаила Жванецкого. И для меня это большая честь, так как этого сатирика я всегда слушаю с большим удовольствием. Особенно, когда выезжаю в дальний путь.



«Мне все можно. Но не все полезно»

Став священником, Евгений Гордеев, православный стендапер, как часто называют его в сети, столкнулся с таким роем стереотипов, о которых прежде не мог и подозревать. Не будь он в священническом облачении, то самые бытовые его поступки – оплата покупки с помощью мобильного приложения или использование соцсетей – не заинтересовали бы ровным счетом никого. Слишком будничны. Но новый статус рождал немало вопросов: «А разве вам это можно?».

- Люди, которые не знают церковной жизни, не знакомы со священниками лично, а пресыщены негативными новостями о них, часто спрашивают: «А вам это можно?». Помню, как однажды женщина удивленно смотрела на меня на заправке: «Вы что, расплачиваетесь телефоном?», - со смехом вспоминает иерей Евгений Гордеев. – Мне в этом смысле нравится современный фильм «Страсти по Матвею». По сюжету молодой семинарист искал себе невесту и на подобные вопросы здорово цитировал апостола Павла: «Все мне можно, но не все мне полезно». Мы - такие же люди, которые, однако, имеют внутренние ограничения и знают, где им необходимо остановиться.


Выступая на сцене с собственными «бурчалками», исполняя современные песни в необычной обработке, Евгений Гордеев разрушает бородатые мифы о служителях церкви, на лицах которых не проскальзывает улыбка, а от грозности их вида у прихожан подрагивают колени. Волжанин уверен, что храм – место не только для горестного покаяния, но и для постоянной радости. С этой мыслью он живет сам. Ею учит и приходящих к нему людей.

- Я – веселый священник, и многие моменты стараюсь переводить в позитивную плоскость. В конце концов церковь – это место для радости, ведь самое главное событие в истории человечества уже произошло! Христос Воскрес! И даже во время Великого Поста у нас есть повод для радости, так как мы избавляемся от своих привязанностей, - рассуждает священник. – Лично для меня самые серьезные моменты – те, когда человек находится на грани жизни и смерти. И, конечно, поводов для веселья в реанимации не так много. Но все-таки я стараюсь улыбнуться человеку и чувствую, что ему становится светлее. Сам же радуюсь, что смог ему помочь, принял его покаяние, причастил. Возможно, в последний раз. И от этого на душе становится немного теплее!


Фото Евгения Гордеева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.04.2026 21:01
Общество 20.04.2026 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 20:29
Общество 20.04.2026 20:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 19:58
Общество 20.04.2026 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 19:27
Общество 20.04.2026 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 19:18
Общество 20.04.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 17:54
Общество 20.04.2026 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 16:35
Общество 20.04.2026 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 16:30
Общество 20.04.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 15:38
Общество 20.04.2026 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 14:55
Общество 20.04.2026 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 14:39
Общество 20.04.2026 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 14:32
Общество 20.04.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 13:29 Реклама
Общество 20.04.2026 13:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.04.2026 13:18
Общество 20.04.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2026 12:49
Общество 20.04.2026 12:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

