Болельщиков «Ротора» 22 апреля бесплатно развезут две электрички





В Волгограде назначили две бесплатные электрички на 22 апреля, в день домашнего матча «Ротора» и «Родины», который начнется в 19-00 ч. на Волгоград Арене. После окончания игры пригородные электропоезда для болельщиков будут запущены в обе стороны: до Шпалопропитки и до Волжского.

Расписание пригородного поезда № 6339 сообщением Краснооктябрьская-Шпалопропитка - отправлением со ст. Краснооктябрьская в 21:33, с о.п. Мамаев Курган в 21:40 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 22:46.

Электричка не останавливается на следующих остановочных пунктах: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им: Кирова, Лесобаза.

Пригородный поезд № 6437/6438 сообщением Волгоград-1- Волжский - отправлением со ст. Волгоград-1 в 21:50; с о.п. Мамаев Курган 21:56 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 22:34. Электричка проедет мимо остановок Бакинская, Пост 6 Км, Вишневая, Верхнезареченская.





