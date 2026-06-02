



Центральный районный суд Волгограда вынес приговор мошеннице. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, женщина обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2024 года она пообещала знакомому директору транспортной компании оказать содействие в получении гранта на развитие бизнеса в сумме 500 млн рублей. Свои услуги женщина оценила в 10 млн рублей.

Полученные деньги она потратила на себя, не собираясь выполнять данное обещание.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.



